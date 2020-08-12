Ливенские пожарные освободили собаку из ловушки забора Сотрудники МЧС откликнулись на призыв местных жителей.





Инцидент произошел сегодня утром. Обеспокоенные граждане, отбросив самостоятельные попытки вызволить друга человека из плена, сообщили о происшествии на телефон службы спасения. С помощью шанцевого инструмента спасатели освободили четверолапого из западни, в которую он попал, пытаясь подлезть под заграждение, – сообщили в региональном управлении МЧС.





Артём Ежаков

12 августа 2020 года



