Эксклюзив. В Орле директор стройфирмы взят под стражу по подозрению в обмане участников долевого строительства Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. При задержании подозреваемого присутствовал наш специальный корреспондент Иван Суверин.





9 августа этого года стройплощадка на улице Космонавтов (позиция 2) должна была стать местом новоселья. Но вместо многоквартирного дома – заросший бурьяном котлован с клыками свай - словно, бездонная пасть, поглотившая деньги многочисленных дольщиков.



Ольга Волошкина, потерпевшая: «Я считаю, что против нас, конечно, были совершены мошеннические действия, потому как деньги у нас взяли, дом наш не начали строить».

Зато принимая плату за будущее жилье, говорят дольщики, представители застройщика не скупились на радужные обещания.



Ольга Рогачёва, потерпевшая: «Менеджер нам сказал: «Я вам каждый выходной буду скидывать фотографии, запускать коптер, показывать, как строится: вот у нас начинается стройка, вот у нас кирпич; вот у нас цемент, мы вот заливаем фундамент». По сей день застройщик молчит. Естественно, мы уже поняли, что денег наших нет и стройки не будет».

В поле зрения правоохранителей «чудо-стройка» на улице Космонавтов не попадала вплоть до момента, когда обманутые дольщики пришли на личный прием к прокурору области. Инициированная прокуратурой проверка показала: «Директор строительной организации ООО «Унистрой-Орел» с января 2018 года по август 2020 года заключил с гражданами и организациями 49 договоров долевого участия в строительстве указанного дома со сроком сдачи его в эксплуатацию 09.08.2020. Сумма привлеченных денежных средств превышает 36 млн рублей. Однако застройщик обязательства не выполнил, к строительству дома до настоящего времени не приступил».



Поскольку признаки уголовного деяния были налицо, прокуроры подключили к работе полицию. Допрос недобросовестного застройщика, который полицейские провели поздно вечером в одном их зданий УМВД, закончился задержанием подозреваемого, и, судя по всему, это не стало для него сюрпризом.



Во всяком случае, помощью адвоката бизнесмен заручился заранее. Из кабинета следователя он вышел под конвоем.



Олеся Лихобабина, заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Орловской области: «По факту хищения денежных средств участников долевого строительства многоквартирного жилого дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 уголовного кодекса Российской Федерации».

За мошенничество в особо крупном размере суд может назначить наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. А главным смягчающим обстоятельством в глазах Фемиды, по словам правоохранителей, может стать лишь полное возмещение ущерба потерпевшим.





Иван Суверин

12 августа 2020 года



