На Орловщине прошел слёт «МикроДельтOSS – 2020» «Небо для всех» - такого мнения придерживаются участники слета дельтапланеристов, который состоялся в Мценском районе. В этот раз в нем приняли участие более сотни человек из 14 регионов России.





Слёт «Микродельтос» в 2020-м году, как и раньше, собрал обладателей летательных аппаратов весом до 115 килограммов. Всего было зарегистрировано 25 летательных аппаратов.



На территории аэропорта, где проходит слет, пилоты живут все три дня. Здесь же знакомятся, общаются, находят друзей и помощников по ремонту дельталётов, в случае необходимости.



Как рассказал председатель общественной организации «Федерация сверхлегкой авиации Орловской области» Сергей Алексеев, аэродром, с которого стартовали дельтапланы, достаточно сложный. Он находится в низине, от этого и непростая аэрология – «подлетаешь метров на пять-десять, и начинается другой воздух». Участникам полетов это нравится.



Владимир Мысенко из Башкирии хорошо знает о том, какой бывает воздух. В дельтапланеризме он почти 40 лет. Не раз становился Чемпионом СССР и России. Сейчас Владимира знают как человека, кто помогает летать не только себе, но и другим – он конструктор крыльев. О своей работе говорит так: «Получается, потому что душу вкладываю».



Важной частью слета стал традиционный чемпионат дельтапланов. Он включил в себя сразу несколько упражнений, среди которых «бомбометание» и «нарезка бумаги».



В связи с пандемией коронавируса слет в этом году не посетили участники из-за рубежа. Но даже те, кто смог добраться, потянули на рекордное количество.



Испытать влияние небесного океана в Мценских краях каждый год стремятся пилоты по всей России. В этом году долетел пилот из Алтая. А хотели из Сибири, Дальнего Востока. И когда вирус отступит, у них это обязательно получится.





Анастасия Дорохова

12 августа 2020 года



