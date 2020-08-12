Орловского пристава заподозрили во взяточничестве Подозреваемая удовлетворила незаконную просьбу орловчанки за 12 000 рублей.





По данным правоохранителей, в обмен на деньги, полученные от местной жительницы, подозреваемая осуществила исполнительские действия по находящемуся в её обязанностях исполнительному производству, в отношении должника по алиментам.



Преступление выявлено при участии сотрудников УФСБ и УФССП.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается – сообщили в В настоящее время расследование уголовного дела продолжается – сообщили в пресс-службе областного СК





Артём Ежаков

12 августа 2020 года



