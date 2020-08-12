Количество заболевших коронавирусом в Богдановском доме-интернате выросло до 98 О состоянии больных рассказала руководитель департамента соцзащиты Орловской области Ирина Гаврилина.





10 августа стало известно об очаге коронавирусной инфекции, возникшем в Богдановском доме-интернате. Тогда сообщалось, что коронавирус подтвердился у 24 сотрудников учреждения. Сегодня первый зампред правительства Орловской области Валентина Нордстрем сообщила нашему корреспонденту о 90 заболевших, среди которых и постояльцы учреждения.



По данным, которые есть у нас к этому часу, коронавирус выявлен у 29 сотрудников и 69 постояльцев.



Ирина Гаврилина: «Состояние достаточно стабильное. У большинства проживающих в доме-интернате болезнь протекает бессимптомно, что нас радует. 24 сотрудника находятся в противотуберкулезном диспансере, они тоже бессимптомны, но на всякий случай они были госпитализированы, чтобы наблюдать за их состоянием здоровья. Из проживающих 19 больных находятся в разных больницах, но из них только двое с подтвержденным ковидом. Все остальные с симптомами ОРВИ находятся под наблюдением. Будем ситуацию контролировать. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить дальнейшее распространение инфекции. В силу того, что они находились в закрытой смене. В закрытом помещении, всякое возможно. Будем надеяться на лучший исход. Пока самочувствие стабильное».





Эва Стасюлевич

12 августа 2020 года



