Пандемия увеличила уровень административной нагрузки Так считает большинство предпринимателей.





Данные получены по результатам двенадцатидневного онлайн-анкетирования. Жесткие противоэпидемиологические меры стали причиной увеличения уровня нагрузки для 40,1% опрошенных, 39,5% респондентов не ощутили изменений, а 20,4% даже отметили снижение количества проверок.



Вместе с этим 38, 9% предпринимателей отметили, что сотрудники контрольно-надзорных органов компетентны во время проверок, а 37,7% заявляют, что считают избыточными существующие нормы контроля – говорится в опубликованном сообщении регионального информационного портала.





Артём Ежаков

13 августа 2020 года



