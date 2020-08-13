Орловщина. Модернизация Орловского областного радиотелевизионного передающего центра - продолжается Ровно 19 лет назад, 13 августа орловский радиотелепередающий центр получил новый статус и новый вектор развития. РТПЦ вошел в состав «Российской телевизионной и радиовещательной сети». Несколько лет велась техническая модернизация. В итоге в 2018 году федеральная программа развития телерадиовещания была успешно выполнена. Построены 30 передающих комплексов, центр кодирования и мультиплексирования, загружающая спутниковая станция.





Фразу «Говорит и показывает Москва» владельцы телеприемников в Орле впервые услышали 3 ноября 1959 года. Чтобы это произошло, была построена магистральная радиорелейная линия, ретрансляционная телестанция с антенной мачтой-опорой высотой 180 метров. Следующий этап - запуск радиовещания в УКВ-диапазоне. Чтобы обеспечить максимальную зону устойчивого вещания, начинается создание сети маломощных ретрансляторов и аппаратно-студийного комплекса.



В конце 70-х был запущен комплекс для трансляции уже второй всесоюзной программы.



13 августа 2001 года РТПЦ входит в состав «Российской телевизионной и радиовещательной сети». Начинается масштабная техническая модернизация. Это позволило создать условия, необходимые для начала строительства сети цифрового наземного телерадиовещания.



В конце 2018 года Орловская область полностью перешла на цифровой формат вещания. Были построены 30 передающих комплексов, центр кодирования и мультиплексирования, чтобы телезрители могли видеть региональные программы в цифровом качестве, установлена загружающая спутниковая станция.



Церемония отключения аналогового вещания прошла в прямом эфире ГТРК «Орел».



Орловский областной радиотелевизионный передающий центр успешно завершил федеральную целевую программу развития телерадиовещания. Однако процесс модернизации не остановился. Сейчас готовится к запуску аппаратный комплекс, который будет отвечать за трансляцию всех кабельных каналов региона. Причем расположен он в новом здании на улице Матросова, 46. Долгое время это здание пустовало и постепенно пришло в плачевное состояние. Сейчас его не узнать. Причем все сделано для удобства посетителей и сотрудников и с учетом всех требований безопасности от коронавирусной инфекции. Полный масочный режим, везде дезинфицирующие средства, каждое помещение обязательно обрабатывается бактерицидным излучением. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрено автоматическое кресло. Весь административный аппарат теперь располагается здесь.



Кроме того, 20 сотрудников переведены на удаленную систему работы, им созданы все необходимые условия.



Несмотря на ограничительные меры, аврийно-профилактические группы выезжают на объекты для ремонта и обслуживания передающего оборудования в ежедневном режиме.



В этом году основная задача Орловского филиала РТРС - максимально повысить надежность телерадиовещания. Для этого были построены вторые линии электроснабжения на 15 объектах и не только. Был смонтирован резервный передатчик в аппаратном зале цеха «Орел», появилась дизель-генераторная установка для обеспечения бесперебойного резервирования. Как показывает практика, эти меры сегодня жизненно необходимы для стабильной, безаварийной работы.



Андрей Шишкин, директор филиала РТРС «Орловский областной радиотелевизионный передающий центр»: «В условиях ограничительных мероприятий в этом году просмотр телепрограмм увеличился на 70%, а просмотр новостных блоков в полтора раза. В этих условиях ответственность нашего предприятия существенно возрастает».

Сегодня РТРС работает не только с целью обеспечить надежность телерадиовещания, но и развивая информационные технологии. Уже сейчас потребители могут воспользоваться электронной картой, на которой указано расположением всех передающих объектов. Выпущено и приложение «Телегид» для смартфонов, с помощью которого пользователь может посмотреть программы передач на день, на неделю. В приложении имеется карта телебашен и параметры для настройки цифровых эфирных приставок и телевизоров.



Помимо этого на электронных ресурсах РТРС свою информацию размещают сервисные центры и торговые организации, где можно приобрети или отремонтировать приставку для цифрового ТВ.



А не так давно для всего коллектива предприятия произошло знаковое событие. Начальник радиотелевизионной передающей станции города Ливны Алексей Красавкин Указом президента был награжден медалью ордена «За служение Отечеству» 2 степени. Он прошел все ступени строительства и запуска в регионе цифрового телевидения.



Сегодня во всех структурных подразделениях Орловского областного радиотелевизионного передающего центра трудятся 82 человека. Все они профессионалы своего дела. Многие их не однократно были награждены государственными и ведомственными наградами.





Оксана Гранн

13 августа 2020 года



