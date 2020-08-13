Сегодня в Орловской области завершается приемка всех дошкольных учреждений региона 90 процентов из них проверены и приняты - сообщают в МЧС.





В Орле действуют 76 садиков. Межведомственные комиссии, в состав которых входят инспекторы пожарного надзора, проверяют не только техническое состояние помещений, но и уровень обеспечения детской безопасности. Имеются ли запасной выход, обозначен ли путь эвакуации необходимыми указателями, установлена и исправна ли пожарная сигнализация, и другие не менее важные аспекты. Кроме того, проводится инструктаж коллектива. Напомним, детские сады приступают к работе в плановом режиме 17 августа.





Иван Суверин

13 августа 2020 года



