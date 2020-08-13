|
|
|
На Орловщине завершается подготовка к «Диктанту Победы»Он пройдёт 3 сентября.
Координаторы акции - региональное отделение «Единой России» - подготовили для экзаменующихся 32 площадки во всех районах области. Акция позволит проверить участникам свои знания событий Великой Отечественной войны. В прошлом году «Диктант Победы» написали 200 тысяч человек по всему миру. В этот раз, по предварительным данным, их будет ещё больше. В год 75-летия Великой Победы к акции присоединились 75 стран.
Заявиться для участия в акции может любой желающий. Площадка выбирается в соответствии с местом проживания. Кроме того, есть еще и интернет-версия «Диктанта Победы».
В диктанте будет 20 заданий. Тех, кто на все вопросы ответит правильно, поощрят на региональном и федеральном уровне. Дополнительные бонусы ждут школьников - они могут получить дополнительные баллы для поступления в вуз.
Антон Киселёв
13 августа 2020 года