На Орловщине завершается подготовка к «Диктанту Победы» Он пройдёт 3 сентября.





Координаторы акции - региональное отделение «Единой России» - подготовили для экзаменующихся 32 площадки во всех районах области. Акция позволит проверить участникам свои знания событий Великой Отечественной войны. В прошлом году «Диктант Победы» написали 200 тысяч человек по всему миру. В этот раз, по предварительным данным, их будет ещё больше. В год 75-летия Великой Победы к акции присоединились 75 стран.



Заявиться для участия в акции может любой желающий. Площадка выбирается в соответствии с местом проживания. Кроме того, есть еще и интернет-версия «Диктанта Победы».



В диктанте будет 20 заданий. Тех, кто на все вопросы ответит правильно, поощрят на региональном и федеральном уровне. Дополнительные бонусы ждут школьников - они могут получить дополнительные баллы для поступления в вуз.





Антон Киселёв

13 августа 2020 года



