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Студентка Мезенского педколледжа готовится к участию в чемпионате WorldSkills Russia в компетенции «Дошкольное воспитание»

Продолжаются отборочные соревнования на право участвовать в национальном финале чемпионата «Молодые профессионалы».


Перед ответственными соревнованиями Алеся Вепренцева немного волнуется. Заданий предстоит много, и нужно будет продемонстрировать не только теоретические знания, но и работу на практике - с волонтерами. На выполнение всех модулей отводится пять часов. Задания - прописаны, но будет дана обязательная тема вводной беседы.

Дистанционный формат предполагает прохождение соревнований по месту жительству. И чтобы стать площадкой для WorldSkills, колледжу пришлось закупить дорогое современное оборудование, для интерактивных игр с детьми.

Ольга Воробьева, региональный эксперт по компетенции «Дошкольное воспитание»: «Это оборудование необходимо будет и во время наших региональных соревнований, кроме этого оно не будет просто стоять - у нас есть предметы, в рамках которых наши студенты будут осваивать это оборудование».
По регламенту чемпионата, поддерживать и болеть за участников можно только виртуально. И коллектив педколледжа весь день будет держать за Алесю кулачки.

Людмила Шадрина, директор Мезенского педагогического колледжа: «Мы постараемся ей передать все наши положительные эмоции и очень надеемся, что она окажется в числе лучших. Болеет за нее весь преподавательский коллектив, так как мы много усилий приложили к ее подготовке».

52 региона принимают участие по этой компетенции. Команда экспертов находится в Ярославле. Там и выберут лучшего воспитателя. Финал конкурса «Молодые профессионалы» в этом году пройдет с 6 по 21 сентябре, так же в дистанционном формате.


Татьяна Тимохина
13 августа 2020 года
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