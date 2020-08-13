Студентка Мезенского педколледжа готовится к участию в чемпионате WorldSkills Russia в компетенции «Дошкольное воспитание» Продолжаются отборочные соревнования на право участвовать в национальном финале чемпионата «Молодые профессионалы».





Перед ответственными соревнованиями Алеся Вепренцева немного волнуется. Заданий предстоит много, и нужно будет продемонстрировать не только теоретические знания, но и работу на практике - с волонтерами. На выполнение всех модулей отводится пять часов. Задания - прописаны, но будет дана обязательная тема вводной беседы.



Дистанционный формат предполагает прохождение соревнований по месту жительству. И чтобы стать площадкой для WorldSkills, колледжу пришлось закупить дорогое современное оборудование, для интерактивных игр с детьми.



Ольга Воробьева, региональный эксперт по компетенции «Дошкольное воспитание»: «Это оборудование необходимо будет и во время наших региональных соревнований, кроме этого оно не будет просто стоять - у нас есть предметы, в рамках которых наши студенты будут осваивать это оборудование». По регламенту чемпионата, поддерживать и болеть за участников можно только виртуально. И коллектив педколледжа весь день будет держать за Алесю кулачки.



Людмила Шадрина, директор Мезенского педагогического колледжа: «Мы постараемся ей передать все наши положительные эмоции и очень надеемся, что она окажется в числе лучших. Болеет за нее весь преподавательский коллектив, так как мы много усилий приложили к ее подготовке».

52 региона принимают участие по этой компетенции. Команда экспертов находится в Ярославле. Там и выберут лучшего воспитателя. Финал конкурса «Молодые профессионалы» в этом году пройдет с 6 по 21 сентябре, так же в дистанционном формате.





Татьяна Тимохина

13 августа 2020 года



