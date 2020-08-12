Сегодня в усадебном парке музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» состоялся концерт симфонического оркестра Мариинского театра За дирижерским пультом - маэстро Валерий Гергиев. Концерт состоялся в рамках Всероссийского тура.





Классическая симфония Сергея Прокофьева открыла этот необыкновенный концерт. Несколько тысяч зрителей расположились вокруг летней эстрады в импровизированном зале под открытым небом - кто на стульях и скамейках, кто на пледах, а кто просто на траве. И все как будто в едином порыве - очарованны теплым летним вечером, вечной классикой великих русских композиторов Прокофьева и Чайковского, и, конечно же, исполнением. Андрей Клычков губернатор Орловской области: «Тысячи людей здесь - очередное подтверждение того, что когда мы находим возможность объединить литературу и музыку, это те волшебные стихии, которые дают в итоге искусство, высокое искусство. И для нас это большая ценность. Я еще раз благодарю, пользуясь возможностью, маэстро Гергиева и весь симфонический оркестр Мариинского театра за такой шикарный подарок». Оркестр Мариинки путешествует по городам России с 9 августа. Тур состоялся в рамках отложенного Пасхального фестиваля. По замыслу Валерия Гергиева, концерты проходят в городах-героях, городах воинской славы и даже на полях сражений Великой Отечественной, в память обо всех павших и живых русских солдатах. Уже через несколько часов музыкальный коллектив с нетерпением ждут в Курской области.



Орловская область была в программе всероссийского тура, но только в прошлый четверг стало известно, что маэстро выбрал местом встречи со зрителем Спасское-Лутовиново, тем самым подарив праздник как тургеневской усадьбе, так и многочисленным зрителям, которых не вместил бы ни один зал.





Эва Стасюлевич

12 августа 2020 года



