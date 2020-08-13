Мценские школы сдают экзамен орловским спасателям

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Мценские школы сдают экзамен орловским спасателямВ городе продолжается ежегодная приёмка образовательных учреждений.
В ходе проверок исследуется документация, посвященная противопожарному состоянию объектов, обследуются здания и помещения учебных заведений.
Традиционно осматриваются системы пожарной сигнализации и эвакуации людей, наличие и работа средств пожаротушения, а также информационные стенды с правилами упреждения и обнаружения возгораний. С руководством и сотрудниками проводятся традиционные инструктажи по действиям при возникновении ЧС – отмечается в сообщении регионального МЧС.
Артём Ежаков
13 августа 2020 года