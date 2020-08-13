Мценские школы сдают экзамен орловским спасателям В городе продолжается ежегодная приёмка образовательных учреждений.





В ходе проверок исследуется документация, посвященная противопожарному состоянию объектов, обследуются здания и помещения учебных заведений.

Традиционно осматриваются системы пожарной сигнализации и эвакуации людей, наличие и работа средств пожаротушения, а также информационные стенды с правилами упреждения и обнаружения возгораний. С руководством и сотрудниками проводятся традиционные инструктажи по действиям при возникновении ЧС – отмечается в сообщении регионального МЧС.





Артём Ежаков

13 августа 2020 года



