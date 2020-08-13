Водитель большегруза собрал «паровозик» на Знаменке

ДТП произошло накануне утром.

29-летний мужчина, находившийся за рулем КАМАЗа, въехал в «Хёндэ Гетц», водитель которого попутно зацепил «Ауди 100», едущую перед ним. ДТП произошло на улице Советская, у дома 24 «А». В результате инцидента водитель «Хёндэ Гетц» обратилась в медучреждение за помощью, после оказания которой была отпущена.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 18 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы (среди них 1 несовершеннолетний) – говорится в сообщении областного УГИБДД.