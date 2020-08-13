Автолюбитель опрокинул отечественную легковушку С полученными травмами он был госпитализирован.





Инцидент произошел накануне вечером, в районе восьмого километра Северного подъезда к Орлу. 44-летний водитель «Лады Гранты» съехал с проезжей части и перевернул машину.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 18 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы (среди них 1 несовершеннолетний).





Артём Ежаков

13 августа 2020 года



