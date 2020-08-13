Юный орловец не удержался на мотоцикле

Авария произошла накануне вечером в районе 104 километра трассы Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Долгое.

Управляя мотоциклом RACER без водительского удостоверения, 17-летний водитель не справился с управлением транспортного средства и опрокинулся. В результате пострадавший доставлен в одно из районных медучреждений.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 18 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы (среди них 1 несовершеннолетний) – отмечено в сообщении районного УГИБДД.