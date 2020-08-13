За минувшие сутки орловские спасатели избавили область от мин и снарядов Фронт работ пришелся на Новосильский район.





Специалисты произвели изъятие и уничтожение двух 76-мм снарядов, четырех 50-мм миномётных мин и одного реактивного снаряда.

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 20 раз, из них – пять выездов на ликвидацию пожаров и 15 – на различные происшествия – отмечено в сообщении пресс-службы регионального МЧС.





Артём Ежаков

13 августа 2020 года



