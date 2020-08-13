четверг 13.08.2020 15:25:22 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Андрей Клычков: «Активное участие Покровского района в нацпроектах расширяет возможности для решения многих социальных вопросов»

Накануне глава региона побывал в районе с рабочим визитом.


Визит начался с посещения зерносушильного комплекса. Его построили в 2017 году, вложив 92 млн. Рублей. За время работы в комплексе обработано почти 170 тысяч тонн зерна. Сейчас здесь трудятся 33 человека
 
В рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды» был благоустроен парк Победы в поселке Покровское. В рамках проекта «Народный бюджет» проведен первый этап благоустройства парка Верочкина роща. На втором этапе будет создана зона отдыха. Общая стоимость превысит 8 млн рублей. В планах – установка детского игрового оборудования и ремонт хоккейного корта, сообщил Андрей Клычков в своих сетевых аккаунтах.
 
Кроме того, в порядок приводят дворовые территории. На 900 тысяч отремонтируют два двора. Что немаловажно - жители на всех этапах контролируют работы и вносят коррективы. Также губернатор побывал в Центре тестирования ГТО.
 
Как отметил губернатор, в целом активное участие Покровского района в национальных проектах позволяет расширять его возможности для решения многих социальных вопросов.



Орловское Информбюро
13 августа 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.