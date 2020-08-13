Андрей Клычков: «Активное участие Покровского района в нацпроектах расширяет возможности для решения многих социальных вопросов»

Накануне глава региона побывал в районе с рабочим визитом.

Визит начался с посещения зерносушильного комплекса. Его построили в 2017 году, вложив 92 млн. Рублей. За время работы в комплексе обработано почти 170 тысяч тонн зерна. Сейчас здесь трудятся 33 человека

В рамках регионального проекта «Формирование современной городской среды» был благоустроен парк Победы в поселке Покровское. В рамках проекта «Народный бюджет» проведен первый этап благоустройства парка Верочкина роща. На втором этапе будет создана зона отдыха. Общая стоимость превысит 8 млн рублей. В планах – установка детского игрового оборудования и ремонт хоккейного корта, сообщил Андрей Клычков в своих сетевых аккаунтах.

Кроме того, в порядок приводят дворовые территории. На 900 тысяч отремонтируют два двора. Что немаловажно - жители на всех этапах контролируют работы и вносят коррективы. Также губернатор побывал в Центре тестирования ГТО.

Как отметил губернатор, в целом активное участие Покровского района в национальных проектах позволяет расширять его возможности для решения многих социальных вопросов.