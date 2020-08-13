Продажа дачного участка обернулась для пожилой орловчанки обманом

Но все закончилось хорошо.

Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. На её объявление продажи откликнулась неизвестная и обманным путем добилась от жертвы денежного перевода в размере 170 000 тысяч рублей.

В итоге, правоохранители установили личность злоумышленницы. Иногородняя женщина также подозревается в совершении аналогичных преступлений в других регионах.



Возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемая признала вину и возместила потерпевшей украденное – сообщает пресс-служба регионального УМВД.