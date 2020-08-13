В Орле ремонт объектов проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должен завершиться к концу августа Каждый из них оборудован информационным стендом.





Завершается ремонт на улицах Старо-Московская и 60-летия Октября (от ул. Октябрьской до ул. Максима Горького). Активные работы продолжаются по улицам Васильевская (от пер. Западного до Карачевского шоссе), Автовокзальная и Ливенская. Ремонт по улице Тульской слегка отстает от графиков, за подрядчиком усилен контроль – сообщили на сайте городской администрации.





Орловское Информбюро

13 августа 2020 года



