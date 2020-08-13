Орловские оперативники избавили местного жителя от наркотиков

И возбудили уголовное дело.

37-орловец попался с поличным, забирая из «закладки» в лесополосе пакетик с белым кристаллическим порошком. В ходе проведенной экспертизы выяснилось, что это синтетический наркотик массой 0,42 грамма.



В настоящее время проводится предварительное расследование – сообщили в областном УМВД.