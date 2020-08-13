Орловские дайверы подняли несколько бутылок с молоком с затонувшего судна «Валаамский монастырь» Судно затонуло в Ладожском озере в 1940 году в результате бомбежки.







Дайверы орловского подводного клуба «Диво» сейчас находятся в экспедиции на острове Валаам. Покорять Ладожское озеро команда орловского клуба подводного плавания «Диво» отправилась уже в пятый раз. Как рассказал руководитель клуба Сергей Куликов, целью экспедиции является не только исследование затонувших объектов, которых под ладожскими водами еще очень много, но и съемки продолжения документального фильма про пароход «Валаам». Кстати вместе с орловскими дайверами в экспедицию отправилась икона Священномученика Кукши Печерского А начать экспедицию этого года орловских дайверов побудила неожиданная находка - с затонувшего судна «Валаамский монастырь» они подняли несколько бутылок с молоком. Как рассказали в Валаамском монастыре корреспонденту программы «Вести», это, скорее всего, молоко местного производства, поскольку именно в такие стеклянные бутылки оно тогда разливалось. Попробовать напиток никто не решился, но на экспертизу отправили.



Орловские дайверы подняли со дна Ладоги и пушку. Пока определить тип и характеристики орудия сложно, но стоит отметить, что состояние предмета очень хорошее.

Эти находки, как и другие ранее найденные на затонувшем судне, будут переданы в музей острова Валаам.





Орловское Информбюро

13 августа 2020 года



