Орловец увидел открытую машину, сел в нее и разбился

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Орловец увидел открытую машину, сел в нее и разбилсяПо факту открытого хищения имущества возбуждено уголовное дело.
В результате полицейские установили виновного – им оказался 45-летний местный житель, который не стал отрицать обвинения. Как оказалось, подозреваемый, за время пользования чужим автотранспортом, успел попасть на нем в ДТП. Поврежденный ВАЗ-2107 возвращен владельцу.
Предварительное расследование продолжается – сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Артём Ежаков
13 августа 2020 года