Орловец увидел открытую машину, сел в нее и разбился По факту открытого хищения имущества возбуждено уголовное дело.





В результате полицейские установили виновного – им оказался 45-летний местный житель, который не стал отрицать обвинения. Как оказалось, подозреваемый, за время пользования чужим автотранспортом, успел попасть на нем в ДТП. Поврежденный ВАЗ-2107 возвращен владельцу.

Предварительное расследование продолжается – сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Артём Ежаков

13 августа 2020 года



