Подрядчик, ремонтирующий мост Дружбы, планирует сдать объект до конца августа Сейчас строители наносят последние штрихи - перед приглашением приёмочной комиссии. Правда, орловцы уже активно обсуждают, насколько качественно выполнены работы.





В частности речь идёт о деформационных швах. Фото ямы на одном из них опубликовали в интернете. Если дефект и был, то сейчас он уже устранён. В общем деформационные швы предназначены для компенсации перемещения конструкций моста при температурных перепадах - в холод они сжимаются, в жару расширяются. Применённая технология, как рассказал сам подрядчик, подразумевает запрет на передвижение по мосту грузового транспорта. Метод, который использовали строители, называется «шов с щебёночно-мастичным заполнением». Одно из главных преимуществ технологии - в ремонте они очень просты. Владимир Полежаев - директор подрядной организации: «И проектом это было предусмотрено, и экспертиза пройдена, и по факту сделано - это устройство деформационных швов с щебёночно-мастичным заполнением. Это упругая композиция, отдаленно напоминающая литой асфальтобетон. Только с улучшенным вяжущим битумным модификаторами и специально обработанной щебёночной композицией, с определённой технологией нанесения. Эти швы способны как воспринимать нагрузку от проезжающих по сооружению автомобилей, так и воспринимать на себя нагрузки от температурных перемещений, и в то же время не давать влаге с моста попадать на несущие конструкции». Также подрядчик отметил, что ранее обозначенная орловцами проблема пешеходной части переправы, а находится она на одном уровне с дорогой, не доставит хлопот, если на мосту будут регулярно проводить уборку. К тому же именно этот вариант был предусмотрен проектом. Сейчас строители наносят разметку термопластиком - это практически последние работы на объекте.





Антон Киселёв

13 августа 2020 года



