Детские сады возвращаются к обычной жизни С 17 августа начинают действовать традиционные возрастные группы.





Санитарно-эпидемиологические меры остаются в силе. Воздух в помещениях рециркулируется, все поверхности, игрушки и посуда регулярно подвергаются обязательной обработке. Также никуда не денутся бесконтактные градусники и дозаторы для дезинфекции – сообщается на сайте городской администрации.





Артём Ежаков

13 августа 2020 года



