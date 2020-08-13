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В усадебном парке музея-заповедника Спасское-Лутовиново звучала живая классическая музыка

В рамках Всероссийского тура состоялся концерт симфонического оркестра Мариинского театра. За дирижерским пультом - маэстро Валерий Гергиев. Виртуозной игрой на лоне природы наслаждалась и наша съемочная группа.


Не успела под зелеными кронами Спасского-Лутовиново отзвучать рок-музыка, как новый сюрприз для зрителей - волшебные и неповторимые симфонии Прокофьева и Чайковского исполняет оркестр Мариинки под управлением Валерия Гергиева.
 
Маэстро поднялся на сцену минута в минуту, несмотря на жесткий гастрольный график и переезды между городами. И первые же ноты легкой и ажурной классической симфонии Сергея Прокофьева задали нужный тон. Они как глоток свежего воздуха - в прямом и переносном смысле слова.
 
Дмитрий Фомичёв, зритель: «Соскучились на карантине по мероприятиям, по классической музыке, на свежем воздухе. И в таком месте как Спасское-Лутовиново это отдает каким-то романтизмом, налетом старины, вот только платья соответствующего не хватает».
 
Зато места хватает всем. Концерт под открытым небом, скорее, напоминал семейный поход в гости, когда соседи, как в старые добрые времена, приходят со своими стульями, а кому их не хватило, рассаживаются где удобно. И всех в этот вечер объединили Тургенев и Гергиев.
 
Сергей Ступин, директор музея-заповедника И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»: «Когда мы затевали Спасский фестиваль, мы и представить, помыслить не могли, что у нас здесь будет маэстро Гергиев с оркестром. Честно говоря, у меня такое ощущение, что нахожусь во сне, и я понимаю, что это не сон. Это здорово, об этом можно только мечтать!».
 
Всероссийский тур маэстро - продолжение традиционного Пасхального фестиваля, который в этом году не состоялся из-за вируса. Начиная с девятого августа музыканты успели побывать в шести городах, среди которых, например, Тихвин и Нижний Новгород. Так что расстояния оркестру приходится преодолевать нешуточные и давать по два концерта в день. 
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Когда мы находим возможность объединить литературу и музыку, это те волшебные стихии, которые дают в итоге искусство, высокое искусство, и для нас это большая ценность. Я еще раз благодарю, пользуясь возможностью, маэстро Гергиева и весь симфонический оркестр Мариинского театра за такой шикарный подарок».
 
По замыслу Валерия Гергиева, концерты проходят в городах-героях, городах воинской славы и даже на полях сражений Великой Отечественной - в память обо всех павших и живых русских солдатах. Через несколько часов музыкальный коллектив с нетерпением ждали в Курской области. 
 
Завершила концерт 4-я симфония Чайковского. Самая сложная в исполнении и невероятно красивая и возвышенная музыка - для поклонников классики. Для маэстро - овации и цветы.



Эва Стасюлевич
13 августа 2020 года
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