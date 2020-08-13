Орловщина устраивает сладкую жизнь Азии Хорошее возвращение на мировой рынок экспорта сахара.





Всего за этот период продано 7,8 тыс. тонн сладкого золота, что в 4 раза больше аналогичных прошлогодних показателей. Помимо Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана орловский сахар активно покупает Сербия.



Наш регион находится в десятке крупнейших производителей сахарной свёклы в стране, и в этом году основные производственные предприятия края хотят заготовить 2 млн 46 тыс. тонн этого корнеплода – сообщается на информационном портале Орловской области.





Артём Ежаков

13 августа 2020 года



