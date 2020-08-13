Болховчанин взыскал с виновницы ДТП 165 000 рублей за моральный ущерб Забирать деньги пришлось принудительно.





Суд обязал ответчицу погасить задолженности перед потерпевшим, однако позднее к взысканию пришлось подключать приставов. В результате комплекса исполнительских мер ими была взыскана вся сумма в полном объеме – сообщает региональная УФССП.





Артём Ежаков

13 августа 2020 года



