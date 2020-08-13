Заключенные видят родных издалека У орловских колоний появилась возможность организовывать онлайн-свидания.





Возможность общаться с родными по видеосвязи есть у осужденных ИК-6, ИК-5 и СИЗО-1 УФСИН России по Орловской области.



Встречи с родными происходят посредством видеосвязи. Такая процедура считается видом телефонных переговоров и не может длиться дольше 15 минут. Эта возможность предоставляется по просьбе осуждённого и требует разрешения администрации – сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.





Артём Ежаков

13 августа 2020 года



