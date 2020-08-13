Иван Залогин: в больницах от коронавируса лечится 491 человек 80 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Орловской области за последние сутки. А общее число заболевших с начала пандемии достигло 6250 случаев.





Выздоровели - больше 4700 орловцев. Число так называемых активных больных сегодня - 1355 человек. Напомним, крупный очаг за последнее время был обнаружен в Богдановском доме-интернате. По последним данным, там заболели 98 человек. И сегодня на заседании профильного комитета облсовета обсуждали эпидобстановку в регионе и эффективность принимаемых мер.



Как сообщил руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин, по данным на сегодня в регионе развёрнуто 778 коек в семи медицинских организациях. На лечение в стационарах находится 491 пациент. За сутки поступило 30 человек, выписано 43 человека.





Антон Киселёв

13 августа 2020 года



