Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- За сутки коронавирус подтвержден еще у 80 орловцев. Сколько пациентов находится в больницах? Ответ - в нашем выпуске.



- Орловские полицейские раскрыли факт дистанционного мошенничества. Почему продажа дачи для пенсионерки едва не обернулась потерей денег?



- Почему на мосту Дружбы образовались ямы? И как устроены деформационные швы? Подрядчик прокомментировал ситуацию нашей съемочной группе и рассказал, когда объект будет сдан.



- Симфонии Прокофьева и Чайковского - над аллеями Спасского. Маэстро Валерий Гергиев дал концерт в родовой усадьбе Тургенева. Мы были среди слушателей.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

13 августа 2020 года



