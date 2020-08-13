Орловская ГИБДД предупредит детский дорожно-транспортный травматизм Инспекция проводится к началу учебного года.





Проверке подвергнутся дошкольные образовательные учреждения. В её рамках на объектах проверят паспорт дорожной безопасности объекта и приказ на закрепление ответственного сотрудника, отвечающего за работу с детьми по части правил безопасности на дороге. Также специалисты обратят внимание на автогородки, расположенные в пределах инспектируемых учреждений.

Всего планируется посетить 77 дошкольных образовательных учреждений – отмечено в сообщении пресс-службы регионального УМВД.





Артём Ежаков

13 августа 2020 года



