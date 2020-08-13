Орловские выпускники узнают результаты дополнительного периода ЕГЭ Речь идет об экзаменах, прошедших 3 и 5 августа.





Сегодня региональная экзаменационная комиссия утвердила полученные результаты, а уже завтра стартует день ознакомления абитуриентов с результатами.

Выразить несогласие с оценкой выпускники смогут в дни подачи заявлений об апелляции: 15 и 17 августа – отмечается в сообщении пресс-службы ОРЦОКО.





Артём Ежаков

13 августа 2020 года



