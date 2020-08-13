Апелляция жилинского убийцы осталась без удовлетворения 26-летний орловец был приговорен областным судом к 17 годам колонии строгого режима за убийство жительницы Орловского района. Преступление было совершено в июле прошлого. Жертвой его стала немолодая местная жительница, совершавшая пробежку в лесопарке.





Первоначально в Болховском микрорайоне поползли слухи о маньяке, но их удалось развеять следователям, которые нашли убийцу и убедительно доказали, что преступление носило имущественный характер: налётчик завладел вещами потерпевшей и при помощи ее телефона перевел деньги на свой счет. На следствии фигурант уголовного дела признал свою вину, а вот наказание счел излишне жестким. Первый апелляционный суд общей юрисдикции апелляцию осужденного отклонил.





Иван Суверин

13 августа 2020 года



