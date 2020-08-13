В Советском районе Орла сразу несколько предприятий остались без электроснабжения В остановке производства и торговли оказавшиеся без электричества предприниматели винят своего соседа по территории - владельца подстанции. В ситуации попытался разобраться наш специальный корреспондент Иван Суверин.





В цеху по производству автомобильных запчастей на улице Лескова, несмотря на рабочий день, непривычно тихо: ни скрежета станков, ни грохота прессов. Готовой продукции в лотках, соответственно, тоже не прибавилось.



Владимир Савонин, заместитель директора предприятия по производству автозапчастей: «Получается, 70 человек остаются без работы. Что им дальше делать? Когда будет возобновлена работа - не известно».

В небольшом кафе по соседству не отпускают домашних обедов, которые обещает вывеска. А пища, приготовленная впрок, говорит арендатор помещения, уже способна отбить всякий аппетит.



Светлана Жидова, арендатор кафе: «В холодильнике все потекло. Продукты все испорчены. На сегодняшний день 10 тысяч убытков только по продуктам».

Совсем иные последствия может иметь отключение другого, особого холодильника в соседнем помещении прощального зала. Там отметили, что электричества нет с 7:20, а на хранении находятся четыре тела усопших.



Пока одни предприниматели пытались хоть отчасти решить проблему за счет бензиновых генераторов, другие рассказали нам, кому они обязаны сложившейся ситуацией.



Ирина Вернигорова, индивидуальный предприниматель: «Раньше подстанция принадлежала «Холодмашу». Года полтора назад он продал ее ИП Иванову, с этого момента начинаются коллизии всевозможные. Он начал пытаться получить деньги. Он построил новую себе подстанцию, ему показалось это дорого, и он решил часть денег получить с нас. Снял крышу со старой подстанции, вытащил трансформатор, всех обесточил, буквально всех».

Мы обратились за объяснениями к владельцу подстанции ИП Иванову, который переадресовал нас к своему юристу Игорю Егорову. Тот пояснил: электроподача прекращена не из корыстных соображений, а для предотвращения техногенной аварии. С его слов, подстанция 1959 года постройки грозила взрывом, а ликвидировать ее настоятельно советовали в МРСК. Он предоставил нам соответствующее письмо, в котором говорится следующее: «Настоятельно рекомендуем вам прекратить эксплуатацию оборудования РП-6 Иванов В. В. и считать его опасным, травмирующим и аварийным. Технологическое восстановление данного оборудование и дальнейшую его эксплуатацию считаем нецелесообразным».



Игорь Егоров, адвокат ИП Иванова: «Дабы предупредить эту ситуацию, мы на протяжении марта, апреля, мая, июня, июля неоднократно с ними разговаривали. Говорили: ищите себе на сегодняшний момент источники подключения».

А вот энергетики смотрят на ситуацию иначе. На отключенных объектах побывала инспекция Орловского энергосбыта, а составленный по итогам выезда акт направлен в надзорные органы для принятия мер реагирования.



Мария Герасименко, ведущий специалист группы корпоративных коммуникаций ООО «Орловский энергосбыт»: «Ранее наша компания предупреждала владельца подстанции о том, что вывод подстанции из эксплуатации без согласования с подключенными к ней абонентами является нарушением законодательства».

Оставшиеся без электричества предприниматели попросили нас обратиться от их лица в прокуратуру области с тем, чтобы правоохранители разобрались в ситуации и восстановили права владельцев обесточенных предприятий.





Иван Суверин

13 августа 2020 года



