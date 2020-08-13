Ограбивший школьника орловец отправится на скамью подсудимых Расследование инцидента четырёхлетней давности завершено.





Как выяснилось в ходе следствия, вместе со злоумышленником к преступлению был причастен подросток, не достигший тогда возраста уголовной ответственности. Вместе они завладели мобильным телефоном 11-летнего школьника, нанеся ему ушибы.



Доказательственная база вскоре будет направлена в суд – отметили в пресс-службе регионального СК.





Артём Ежаков

13 августа 2020 года



