Районы Орловщины продолжают оснащать фельдшерско-акушерскими пунктами До конца недели для установки передадут сразу шесть ФАПов.





Четыре из них отправятся в Новодеревеньковский район, ещё два – в Колпнянский. Завершается сборка одного комплекса в Знаменском районе.



Всего в текущем году планируется установить 42 ФАПа и одну врачебную амбулаторию в 18 муниципальных образованиях, 32 из которых планируется собрать уже в сентябре. Остальные пункты возведут до конца года – сообщает информационный портал Орловской области.





Артём Ежаков

13 августа 2020 года



