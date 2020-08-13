Орловцев продолжают наказывать за сжигание сухой растительности Штрафы выписаны на сумму более двух миллионов рублей.





Всего за это нарушение к текущему моменту зарегистрировано 885 административных протоколов, из которых 647 повлекли за собой денежные взыскания на сумму более двух миллионов рублей. В отношении 238 человек вынесены предупреждения, – сообщает пресс-служба регионального МЧС.





Артём Ежаков

13 августа 2020 года



