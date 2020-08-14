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Расширение тарифного коридора ОСАГО

ЦБ подготовил проект указания о тарифах ОСАГО, которое даст больше свободы страховщикам в установлении цены обязательного полиса. Предполагается расширить тарифный коридор в среднем на 11%.


Для наиболее многочисленной группы – автомобилистов-физических лиц, тариф будет расширен на 10% вверх и вниз. Сейчас минимальное значение базовой ставки равняется 2746 руб., максимальное — 4942 руб. По новым правилам по этой группе минимальная ставка будет 2471 руб., максимальная — 5436 руб.

Указание ЦБ начнет действовать 24 августа 2020 года. Тогда же вступят в силу поправки в закон об ОСАГО по индивидуализации тарифов. Базовая ставка тарифа перестанет быть одинаковой для всех водителей на одной территории, а будет определяться страховщиком для каждого автовладельца индивидуально в зависимости от его риск-профиля.

Кроме факторов, напрямую установленных в законе (таких, например, как наличие грубых нарушений правил дорожного движения), страховщики при установлении тарифа смогут учитывать иные обстоятельства. Это может быть «возраст» транспортного средства, его пробег, семейное положение водителя и наличие у него детей, установка на автомобиле телематических устройств и другие факторы.

По мнению эксперта кафедры менеджмента и государственного управления Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Репичева Александра, использование страховщиками всей доступной информации повысит точность разделения водителей с низким и высоким уровнем риска и, соответственно, позволит точнее отражать в цене полиса фактический риск.


14 августа 2020 года
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