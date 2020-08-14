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ЕГЭ по иностранному языку не будет обязательным

В ходе последних обсуждений Министерство просвещения отказалось от идеи ввести новый обязательный ЕГЭ.


В Министерстве просвещения сообщили, что ЕГЭ по иностранному языку не войдет в число обязательных экзаменов для 11-классников. Такое решение было принято по итогам широких обсуждений с экспертами, которые настаивали на нецелесообразности введения нового экзамена. Соответствующий проект приказа уже подготовлен специалистами ведомства.

На сегодня, в подготовленном проекте приказа – иностранный язык не входит в число обязательных предметов государственной итоговой аттестации обучающихся. Но, как отмечает Евгения Матвеева, эксперт Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС, данный проект ещё должен пройти все необходимые стадии согласования, включая общественное обсуждение, и итоговое решение будет принято только после прохождения всех процедур согласования.

Ранее, в 2019 году вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что ЕГЭ по иностранному языку станет обязательным с 2022 года. Предполагалось, что участники экзамена смогут выбрать английский, немецкий, французский, испанский или китайский язык. Однако против нововведения выступили как эксперты, так и родители школьников.

Комментируя решение об отказе введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку, в Министерстве просвещения подчеркнули, что иностранные языки останутся в числе предметов, экзамен по которым обучающиеся сдают по собственному выбору. Иностранные языки являются важной содержательной частью школьной программы, которая, как и остальные предметные линии, будет непрерывно развиваться, но общеобязательного уровня они не достигнут.


14 августа 2020 года
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