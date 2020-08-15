Банки теперь автоматически передают ваши секреты ФНС. Чем это грозит? Пока в стране бушевала пандемия коронавируса, налоговые органы позаботились о введении нового регламента, обязывающего банки автоматически предоставлять информацию о своих клиентах в ФНС. Чего теперь ожидать от расширенных возможностей налоговиков?





Новые формы и форматы передачи автоматических сообщений от банков ФНС России утвердила приказом от 28 мая 2020 года № ЕД-7-14/354@. Теперь все кредитные организации обязаны сообщать налоговикам в автоматическом режиме об открытии и закрытии любого счёта или депозита, а также об открытии или закрытии электронного кошелька и ряде других операций. На днях, руководство налоговой службы подвело итоги первого, тестового месяца.



В целом тесты показали, что связь между банками и ФНС налажена успешно, теперь при любом вопросе к физическому лицу достаточно фактически одну кнопку нажать, чтобы увидеть все движения и по его банковским счетам, и по электронным кошелькам. Новый регламент является продолжением того процесса, который был начат ещё год назад. Тогда были приняты обширные поправки в налоговое законодательство (закон № 325-ФЗ), и вот теперь для реализации этих мер увеличен перечень поводов и операций, о которых банки в обязательном порядке должны сообщать в налоговую.



Главное новшество системы в том, что все сообщения формируются и отправляются не по запросу со стороны ФНС, а автоматически попадают в базу налоговых органов. И банки сами обязаны обновлять эти данные, например в случае изменения реквизитов.



Первым о внедрении автоматической отправки форм позаботился Сбербанк, который сразу «зашил» отправку сообщений в свою операционную систему. И это в дополнение к уже действующей программе, призванной распознавать подозрительные счета и переводы, данные о которых тут же поступают в ФНС.

Главной составляющей действующей в Сбербанке с 2019 года программы является правило одновременной обработки двух баз: текущих счетов и телефонных контактов. В алгоритме заложено, что, если выполняется движение по счетам разных физических лиц, которые никогда ранее не общались по телефону (данные о контактах собираются автоматически через мобильное приложение), это сигнал либо о возможном мошенничестве, либо о незаконном предпринимательстве. Теперь к этому алгоритму добавилось правило обработки данных об источнике пополнения средств электронного платежа (например, электронных кошельков).



До лета 2020 года автоматический контроль был недоступен, но теперь выявлять возможные незадекларированные доходы стало намного легче. Банковские системы собирают и обрабатывают данные без всяких проверок и получения разрешений от вышестоящих инстанций.

Теперь ФНС получает уже обработанные данные, при этом банковские системы помечают как «подозрительную» информацию о движении средств между людьми, которые ранее между собой не общались; регулярные поступления и отправки любых круглых сумм (хоть 10 000 рублей) и, конечно, все зачисления и переводы свыше ста тысяч рублей (по вкладам сообщения тоже формируются, но с другим кодом).



Главная цель ФНС России — заставить всех граждан соблюдать налоговое законодательство, — поясняет эксперт кафедры экономики и экономической безопасности Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Кожанчиков Олег.— С каждым днём неуплата налогов становится всё более рискованной затеей, а сэкономленные на налогах средства могут обернуться штрафами и пенями.





15 августа 2020 года



