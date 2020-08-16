Новый налог на доходы: дополнительные 2% будут платить не только богатые С 1 января следующего года для тех, кто получает свыше пяти миллионов рублей в год (более 417 тысяч в месяц), подоходный налог вместо 13% составит 15%.





Предполагается, что платить его будут только состоятельные сограждане, а деньги пойдут на лечение детей. Впрочем, когда соответствующие поправки будут приняты, это новшество может коснуться и обычных людей. Например, если они получат наследство и поспешат продать наследуемую недвижимость.



По разным причинам многие россияне сразу после вступления в наследство стараются как можно быстрее продать полученную ими недвижимость. Одни не хотят жить в старой квартире, а предпочитают покупку новой, на это к накопленным средствам планируют прибавить сумму, вырученную от продажи наследства. Другие просто хотят получить деньги для каких-то своих трат.



Согласно общему правилу, при получении недвижимости в наследство платить НДФЛ не нужно (п. 18 ст. 217 Налогового кодекса РФ), но тем, кто принимает наследство, придётся оплатить госпошлину за выдачу свидетельства, что составит 0,3–0,6% от стоимости дома, квартиры и другого наследуемого имущества, но не более 100 тысяч рублей (пп. 22 п.1 ст. 333.24 НК РФ). А вот в случае быстрой продажи унаследованной недвижимости к затратам на пошлину прибавится обязанность оплатить НДФЛ. Делать это придётся, если эта недвижимость будет в собственности наследника менее трёх лет (п. 3 ст. 217.1 НК РФ).



Налог можно не платить только в том случае, если у гражданина было единственное жильё, полученное им, например, в наследство, и он, выдержав положенный срок, решил улучшить свои жилищные условия, поясняет эксперт кафедры экономики и экономической безопасности Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Олег Кожанчиков. Согласно Налоговому кодексу, если через три года после получения наследства гражданин решил приобрести более дорогую квартиру, а унаследованную продать в срок не более 90 дней после покупки новой, то НДФЛ на продажу старой (наследственной) квартиры уплачивать не нужно, так как фактически человек не получил доход от продажи, а потратил деньги на приобретение нового объекта, у него в собственности при этом так и останется единственное жильё.



А вот если вы поспешите продать наследуемое имущество, то с такой сделки придётся заплатить не менее 13% (такое положение действует уже сейчас). В случае если стоимость квартиры (то есть доход) превысит пять миллионов рублей — 15%. Отличие от продажи не наследуемой, а недавно купленной недвижимости в том, что при перепродаже налог будет исчисляться на полученную разницу между покупкой и продажей (фактический доход от сделки).



По действующему законодательству собственники недвижимости после её продажи могут воспользоваться правом на налоговый вычет, поясняет экспект. Сумма налогового вычета, на который может быть уменьшен доход в результате продажи недвижимости, составляет один миллион рублей. Имущественный вычет, о котором идёт речь, в отличие от вычета, который можно получить единожды в жизни при покупке жилья, можно применять неограниченное количество раз. Однако получить такой вычет налогоплательщик может только один раз в год (пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ).





16 августа 2020 года



