В небо Орловщины взлетят планёры В нашем регионе пройдет Чемпионат России.





Турнир стартует 15 августа. Как сообщают организаторы, в нашу область прибудут участники со всей страны. Торжественное открытие в эту субботу, после - брифинг и жеребьевка. Демонстрировать высший пилотаж планеристы будут почти две недели. Имена победителей станут известны 27 августа.





Надежда Невматулина

14 августа 2020 года



