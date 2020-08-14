Управление ПФР в Орле и Орловском районе информирует о графике работы Обязательна предварительная запись на прием.





Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР) в Орле и Орловском районе утвердило следующий график работы клиентской службы (на правах отдела):



понедельник, вторник, четверг с 8.00 до 20.00 без перерыва строго по предварительной записи.



Запись на приём осуществляется с помощью электронного сервиса «Предварительная запись на приём» на сайте ПФР или по телефонам (4862) 63-37-41, 63-37-63, 63-37-67, 63-37-45, 63-37-70, 63-37-39.





Орловское Информбюро

14 августа 2020 года



