Спасатели напоминают орловцам о правилах безопасного отдыха на природе и особенно у воды Впереди два выходных дня и сотрудники МЧС советуют провести время безопасно.





Купальный сезон в регионе продлится до конца августа. Акватории Орловщины ежедневно патрулируют инспекторы ведомства. Основное внимание уделяется проверке стихийно организованных мест купания орловцев, а также проверке у судовладельцев документов, удостоверяющих право управления водным транспортом. Кроме этого инспекторы ГИМС напоминают о правилах безопасного поведения на водоемах, рассказывают о способах оказания помощи пострадавшим. С начала купального сезона в области проведено порядка 150 рейдов и более 1200 бесед.





Татьяна Напольских

14 августа 2020 года



