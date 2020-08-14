Орловчанка попала под уголовное дело за «чернобыльские» выплаты Жительница Болховского района выплаты получала, но не жила по месту регистрации. Теперь ее будут судить по статье «Мошенничество».





Как сообщают в областной прокуратуре, женщина и ее дети получили от государства 368 тысяч рублей за проживание в зараженной зоне. По факту же семья жила в Белгородской области и права на льготу не имела. Обвиняемая возместила департаменту социальной защиты всю сумму еще на стадии следствия. Сейчас уголовное дело отправлено в Болховский районный суд для рассмотрения по существу.





Мария Семак

14 августа 2020 года



