пятница 14.08.2020 12:34:30 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Орел. Завершается ремонт дорог

Как уменьшить временной промежуток между снятием старого асфальта и укладкой нового? Будет ли улучшена ливневая канализация? Выполнят ли подрядчики работы в срок? На эти и другие вопросы в интервью нашему корреспонденту ответил глава администрации города Орла Александр Муромский.


 Как уменьшить временной промежуток между снятием старого асфальта и укладкой нового?

- Заказчику рекомендовано в муниципальный контракт вводить более жесткие требования по поводу таких перерывов между демонтажем и укладкой нового покрытия.

Планируя ремонт дорог, говорят о комплексном подходе. Имеются ли в виду ливневые канализации?

- Нужно понимать, что в Орле 450 километров дорог, и только 20% имеют ливневую канализацию. Остальные их просто не имеют физически. Поэтому все ливневые стоки расходятся по рельефу. Там, где ливневка есть, мы находим и восстанавливаем ранее закатанные дождеприемники. Там, где есть возможность - увеличиваем пропускную способность ливневок.

Есть ли уверенность, что подрядчики выполнят все обязательства в срок, не сорвут контракт?

- То, что программа будет завершена в целом, это бесспорно. 11 объектов сейчас находятся на особом контроле. Это улица Тульская. Подрядчику указано на необходимость ускорить работы, а заказчику указано на необходимость ежедневного контроля выполнения работ. По всем контрактам срок выполнения работ - 31 августа. Из 11 объектов - семь практически завершены ли находятся в высокой степени готовности. По трем объектам работы ведутся полным ходом, и они будут завершены. По одному объекту - технически и теоретически выполнить все можно. Но подрядчик, заходя в сезон, берут большие объемы работ. Подрядчик по Тульской стал также победителем по благоустройству дворовых территорий. Иногда подрядчик не рассчитывает свои силы и ему приходится перемещаться туда, где, как говорится, больше нарывает. Мы за этим следим. Заказчик ежедневно проводит планерки на улице Тульской, и до конца месяца не будет давать спуску подрядчику - чтобы он закончил работы.

Есть ли у подрядчиков заинтересованность что-то выполнять по гарантии?

- По всем контрактам без исключения срок гарантий составляет четыре года. Если в этот период будут выявлены дефекты дорожного покрытия, которые образовались по вине подрядчика в связи с некачественным выполнением работ, то к такому подрядчику предъявляется претензия, он выполняет ремонт за свой счет. В случае если он уклоняется от выполнения гарантийных обязательств, то через банковскую гарантию взыскиваются денежные средства и работы выполняются.

Полностью интервью с главой администрации города Орла Александром Муромским смотрите в разделе ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ


Надежда Невматулина
14 августа 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.