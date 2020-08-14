Орел. Завершается ремонт дорог Как уменьшить временной промежуток между снятием старого асфальта и укладкой нового? Будет ли улучшена ливневая канализация? Выполнят ли подрядчики работы в срок? На эти и другие вопросы в интервью нашему корреспонденту ответил глава администрации города Орла Александр Муромский.





Как уменьшить временной промежуток между снятием старого асфальта и укладкой нового?

- Заказчику рекомендовано в муниципальный контракт вводить более жесткие требования по поводу таких перерывов между демонтажем и укладкой нового покрытия.



Планируя ремонт дорог, говорят о комплексном подходе. Имеются ли в виду ливневые канализации?

- Нужно понимать, что в Орле 450 километров дорог, и только 20% имеют ливневую канализацию. Остальные их просто не имеют физически. Поэтому все ливневые стоки расходятся по рельефу. Там, где ливневка есть, мы находим и восстанавливаем ранее закатанные дождеприемники. Там, где есть возможность - увеличиваем пропускную способность ливневок.



Есть ли уверенность, что подрядчики выполнят все обязательства в срок, не сорвут контракт?

- То, что программа будет завершена в целом, это бесспорно. 11 объектов сейчас находятся на особом контроле. Это улица Тульская. Подрядчику указано на необходимость ускорить работы, а заказчику указано на необходимость ежедневного контроля выполнения работ. По всем контрактам срок выполнения работ - 31 августа. Из 11 объектов - семь практически завершены ли находятся в высокой степени готовности. По трем объектам работы ведутся полным ходом, и они будут завершены. По одному объекту - технически и теоретически выполнить все можно. Но подрядчик, заходя в сезон, берут большие объемы работ. Подрядчик по Тульской стал также победителем по благоустройству дворовых территорий. Иногда подрядчик не рассчитывает свои силы и ему приходится перемещаться туда, где, как говорится, больше нарывает. Мы за этим следим. Заказчик ежедневно проводит планерки на улице Тульской, и до конца месяца не будет давать спуску подрядчику - чтобы он закончил работы.



Есть ли у подрядчиков заинтересованность что-то выполнять по гарантии?

- По всем контрактам без исключения срок гарантий составляет четыре года. Если в этот период будут выявлены дефекты дорожного покрытия, которые образовались по вине подрядчика в связи с некачественным выполнением работ, то к такому подрядчику предъявляется претензия, он выполняет ремонт за свой счет. В случае если он уклоняется от выполнения гарантийных обязательств, то через банковскую гарантию взыскиваются денежные средства и работы выполняются.



Полностью интервью с главой администрации города Орла Александром Муромским смотрите в разделе ВЕСТИ. ИНТЕРВЬЮ





Надежда Невматулина

14 августа 2020 года



