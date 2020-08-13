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Коронавирус. Ситуация в Богдановском доме-интернате взята под особый контроль

Число заражённых коронавирусом увеличивается. Руководитель департамента соцзащиты Орловской области Ирина Гаврилина подтвердила, что коронавирусная инфекция диагностирована у 31 сотрудника учреждения и 67 постояльцев. 45 человек госпитализированы. Ситуацию подробно разбирали на заседании регионального штаба.


Ситуация в Богдановском доме-интернате уже обсуждается на федеральном уровне. Число инфицированных COVID-19 продолжает увеличиваться. По нашей информации, коронавирус был диагностирован, в том числе, и у руководителя учреждения. Он сейчас находится дома. Что стало причиной массового заражения, пока достоверно неизвестно. Интернат с апреля работает в закрытом режиме. Смены для сотрудников длятся по 14 дней. При этом заступают они только после тестирования.

После того, как в учреждении для престарелых и инвалидов вспыхнул очаг коронавируса, тесты экстренно сдали абсолютно все сотрудники и проживающие, а это больше 200 человек.

Предположения о том, как инфекция проникла в учреждение, уже озвучивалось. Возможно, её занесла одна из санитарок, у которой заболел супруг. Как сегодня сообщила руководитель департамента соцзащиты Ирина Гаврилина, в чьём ведении находится учреждение, из 67 проживающих в интернате, заразившихся коронавирусом, госпитализирован 21. Также в больницу попали 24 сотрудника. Всего из штата учреждения коронавирус выявлен у 31 человека.

Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты Орловской области: «Была произведена необходимая дезинфекция помещений. Проживающие разделены на две зоны, в одной находятся проживающие с положительным ковидом, в другой - с отрицательным. Сотрудники обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты».

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Эта ситуация безусловно является критической с точки зрения недопустимости или нежелания распространения ситуации в регионе. Но весь комплекс мероприятий, который необходим, мы предприняли. Я думаю, что в ближайшее время ситуация стабилизируется».

Параллельно со служебной проверкой в Богдановском доме-интернате, на особый контроль в части соблюдения санэпидтребований, обусловленных пандемией, взяты все аналогичные учреждения региона.


Антон Киселёв
13 августа 2020 года
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