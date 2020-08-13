«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Официальное число заболевших в Богдановском доме-интернате достигло 98 человек. Какие меры будут приниматься?



- Свет – это жизнь. Почему небольшое производство, кафе и даже прощальный зал в Орле остались без электричества и без работы?



- Модульные… и орловского производства. До конца года в селах Орловской области появятся 42 фельдшерско-акушерских пункта.



- Всё будет чётко! В Орле готовится к запуску аппаратный комплекс. Он в ответе за трансляцию всех кабельных ТВ-каналов.