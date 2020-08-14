Коронавирус: 60 новых случаев заражения в Орловской области Всего в регионе с начала наблюдений выявлено 6310 случаев коронавирусной инфекции.





По данным сайта стопкоронавирус.рф , в Орловской области по состоянию на 14 августа выявлено 60 новых случаев заражения COVID-19. Число больных в настоящее время – 1366. Выздоровели – 4847. Умерло - 97. Самый большой очаг за последнее время был выявлен в Богдановском доме-интернате . По последним данным там заболели 98 человек. Напомним, масочный режим в регионе продлен до 31 августа.





Орловское Информбюро

14 августа 2020 года



