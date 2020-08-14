Под Орлом автолюбитель перевернул внедорожник

ДТП произошло накануне днем на трассе Мценск - Высокое – Мелынь.

44-летний водитель на УАЗ «Патриот» во время движения потерял управление и опрокинул машину в кювет. В результате инцидента мужчина получил травмы.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 12 ДТП, среди которых 3 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы - говорится в сообщении областного УГИБДД.